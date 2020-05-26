Співробітника спецслужби РФ підозрюють у підбурюванні посадовця Кабміну до держзради

Співробітнику спецслужби Російської Федерації повідомлено про підозру у підбурюванні посадовця Кабінету міністрів України до держзради. Триває досудове розслідування, воно здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України (СБУ).

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Підозру оголосили громадянину РФ, начальнику оперативного відділу 74-го розвідувального центру Головного управління Генштабу ЗС РФ у підбурюванні громадянина України до державної зради (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, чоловік у 2017 році залучив до конфіденційного співробітництва заступника керівника протоколу прем’єр-міністра України з метою отримання від нього відомостей, розголошення яких могло зашкодити суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України.

Тоді посадовця уряду визнали винним і засудили до реальної міри покарання. У вересні 2019 року в рамках обміну він був переданий до Росії.

Йдеться про екс-заступника керівника протоколу екс-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова.

Нагадаємо, в 2019 році підозрюваного в зраді екс-перекладача Гройсмана випустили з-під варти.

Відзначимо, екс-перекладач Гройсмана тоді визнав свою провину, але його обміняли на українця в рамках обміну полоненими.