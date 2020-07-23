Сотрудника СБУ задержали на продаже боеприпасов

Фото: изъятое оружие (dbr.gov.ua)

Сотруднику спецслужбы грозит до 7 лет заключения

Правоохранители задержали сотрудника одного из Киевских подразделений Службы безопасности Украины во время сбыта оружия и боеприпасов гражданскому лицу. Задержанному объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Предварительно, сотрудник спецслужбы наладил механизм незаконной продажи оружия и боеприпасов гражданским. Правоохранители задокументировали факт сбыта жителю Харькова автомата "АКС-74", 5 магазинов к нему и более 1200 патронов на сумму 1,5 тысячи долларов.

Сотрудника СБУ задержали 22 июля во время сбыта очередной партии патронов и двух предметов, которые внешне похожи на гранаты. В ходе обысков правоохранители также обнаружили и изъяли 3,5 тысячи патронов, автомат "АКС-74" и 2 гранаты, которые внешне похожи на боевые.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, ранее СБУ блокировала торговлю похищенным в зоне ООС украинским оружием; фигурантам дела сообщили о подозрении по нескольким статьям.

Кроме того, в Харьковской области задержали мужчину, который пытался продать несколько гранат.