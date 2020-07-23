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Співробітника СБУ затримали на продажі боєприпасів

Україна, Четвер 23 липня 2020 16:58
Співробітника СБУ затримали на продажі боєприпасів
Фото: вилучена зброя (dbr.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Співробітнику спецслужби загрожує до 7 років ув'язнення

Правоохоронці затримали співробітника одного з Київських підрозділів Служби безпеки України під час збуту зброї та боєприпасів цивільній особі. Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Попередньо, співробітник спецслужби налагодив механізм незаконного продажу зброї та боєприпасів цивільним. Правоохоронці задокументували факт збуту мешканцю Харкова автомату "АКС-74", 5 магазинів до нього та понад 1200 патронів на суму 1,5 тисячі доларів.

Співробітника СБУ затримали 22 липня під час збуту чергової партії патронів та двох предметів, які ззовні схожі на гранати. В ході обшуків правоохоронці також виявили та вилучили 3,5 тисячі патронів, автомат "АКС-74" та 2 гранати, які ззовні схожі на бойові.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, раніше СБУ блокувала торгівлю викраденою в зоні ООС українською зброєю; фігурантам справи повідомили про підозру за декількома статтями.

Крім того, у Харківській області затримали чоловіка, який намагався продати декілька гранат.

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