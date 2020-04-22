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У сотрудника оргкомитета Олимпиады в Токио выявили коронавирус

Новости » Спорт     22.04.2020 - 16:25
У сотрудника оргкомитета Олимпиады в Токио выявили коронавирус
Фото: иллюстрированное изображения (facebook.com/tokyo2020)

Он сам и все его окружение изолированы

Один из членов организационного комитета летних Олимпийских игр в Токио сдал положительный тест на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Insidethegames.

Отмечается, что это первый случай заражения у члена оргкомитета. Инфекция выявлена у мужчины в возрасте старше 30 лет. В конце прошлой недели его самочувствие ухудшилось, однако болезнь протекает в легкой форме. Заразившийся на данный момент находится у себя дома на карантине.

С начала апреля в Токио был введен режим чрезвычайной ситуации. С этого времени большинство сотрудников оргкомитета работают удаленно из дома. Несмотря на это, этаж, где работал сотрудник оргкомитета, закрыт. Там проведена дезинфекция. Кроме того, коллеги, которые могли с ним контактировать, будут соблюдать режим самоизоляции.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) и японские власти приняли решение о переносе под давлением как национальных комитетов, так и международных федераций спорта.

Напомним, Австралия и Канада отказались от отправки своих спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, если б они состоялись летом 2020 года.

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