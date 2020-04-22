У співробітника оргкомітету Олімпіади в Токіо виявили коронавірус

Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/tokyo2020)

Він сам і все його оточення ізольовані

Один з членів організаційного комітету літніх Олімпійських ігор в Токіо здав позитивний тест на наявність коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Insidethegames.

Зазначається, що це перший випадок зараження у члена оргкомітету. Інфекція виявлена ​​у чоловіка у віці старше 30 років. В кінці минулого тижня його самопочуття погіршилося, проте хвороба протікає в легкій формі. Інфікований на цей момент знаходиться у себе вдома на карантині.

З початку квітня в Токіо був введений режим надзвичайної ситуації. З цього часу більшість співробітників оргкомітету працюють віддалено з дому. Всупереч цьому, поверх, де працював співробітник оргкомітету, закритий. Там проведена дезінфекція. Крім того, колеги, які могли з ним контактувати, будуть дотримуватися режиму самоізоляції.

Олімпійські ігри в Токіо повинні були відбутися у 2020 році, але були перенесені через пандемію коронавірусу. Змагання пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і японська влада прийняли рішення про перенесення під тиском як національних комітетів, так і міжнародних федерацій спорту.

Нагадаємо, Австралія і Канада відмовилися від відправки своїх спортсменів на літні Олімпійські ігри в Токіо, якби вони відбулися влітку 2020 року.