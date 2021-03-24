Сотрудника "Львовгаза" задержали на взятке

"По данным следствия, служащий требовал от частного предпринимателя деньги за неразглашение факта несанкционированного вмешательства и отбора природного газа для нужд учреждения питания (кафе) и начисления минимального штрафа", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении полной суммы неправомерной выгоды, средства изъяты.

Решается вопрос о сообщение работнику "Львовгаза" о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении его от должности. Продолжается досудебное расследование.

Фото: задержание сотрудника "Львовгаза" (npu.gov.ua)