Сотрудника "Львовгаза" задержали на взятке

Во Львове главный специалист одного из отделов ПАО "Львовгаза" требовал взятку в 130 тысяч гривен у частного предпринимателя. Правоохранители задержали его при получении этой сумы.
"По данным следствия, служащий требовал от частного предпринимателя деньги за неразглашение факта несанкционированного вмешательства и отбора природного газа для нужд учреждения питания (кафе) и начисления минимального штрафа", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины при получении полной суммы неправомерной выгоды, средства изъяты.
Решается вопрос о сообщение работнику "Львовгаза" о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении его от должности. Продолжается досудебное расследование.
Фото: задержание сотрудника "Львовгаза" (npu.gov.ua)
Напомним, ранее в Киевской области правоохранители задержали на взятке председателя и заместителя одной из объединенных территориальных громад (ОТГ).
Кроме того, правоохранители задержали на взятке заместителя городского головы одного из городов Донецкой области, который требовал от местного жителя 2 тысяч долларов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.