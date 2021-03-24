Співробітника "Львівгазу" затримали на хабарі

У Львові головний фахівець одного з відділів ПАТ "Львівгазу" вимагав хабар в 130 тисяч гривень у приватного підприємця. Правоохоронці затримали його при отриманні цієї суми.
"За даними слідства, службовець вимагав від приватного підприємця гроші за нерозголошення факту несанкціонованого втручання і відбору природного газу для потреб установи харчування (кафе) і нарахування мінімального штрафу", - йдеться в повідомленні.
Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України при отриманні повної суми неправомірної вигоди, кошти вилучено.
Вирішується питання про повідомлення працівнику "Львівгазу" про підозру, обрання запобіжного заходу і відсторонення його від посади. Триває досудове розслідування.
Фото: затримання співробітника "Львівгазу" (npu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше в Київській області правоохоронці затримали на хабарі голову та заступника однієї з об'єднаних територіальних громад (ОТГ).
Крім того, правоохоронці затримали на хабарі заступника міського голови одного з міст Донецької області, який вимагав від місцевого жителя 2 тисяч доларів. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.