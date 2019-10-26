Сотрудник Госдепа по Украине дал показания в Конгрессе

Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Филип Рикер дал показания в нескольких комитетах Палаты представителей в деле об импичменте президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Рикер контролирует дипломатические отношения США с 50 странами, включая Россию и Украину. Во время слушаний 26 октября он заявил, что ему ничего не было известно о том, что в июне-августе Трамп мог задержать оказание помощи Украине для оказания давления на президента Владимира Зеленского.

По информации источника издания, Рикер знал о задержке с оказанием помощи, но не знал причины этого. Вопросами отношений с Украиной занимался спецпредставитель Госдепа Курт Волкер, глава дипмиссии США в Киеве Уильям Тейлор, посол США в ЕС Гордон Сондленд и зампомощника госсекретаря Джордж Кент.

"Он знал, что Волкер, Сондленд и Кент занимались этим, работали с этим на ежедневной основе… Его взгляд на это состоял… в том, что он должен позволить этим людям заниматься своей работой", - рассказывает источник.

Ранее сообщалось, что Рикер планировал рассказать на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США о том, что госсекретарь Майкл Помпео выступал против поддержки бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что не знает временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора после того, как он рассказал конгрессменам, что администрация Трампа поставила условием поддержки Украины публичное объявление президента Владимира Зеленского о расследовании относительно компании Burisma, в которой работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.