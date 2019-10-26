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Помпео выступал против поддержки бывшего посла США в Украине Йованович

Новости » Политика    26.10.2019 - 22:13
Помпео выступал против поддержки бывшего посла США в Украине Йованович
Фото: Госсекретарь США Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео заявлял, что отставка Йованович была важна лично для президента США Дональда Трампа

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер планировал в субботу, 26 октября, рассказать на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США о том, что госсекретарь Майкл Помпео выступал против поддержки бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным газеты, Рикер является давним другом Йованович, в связи с чем он выражал ей поддержку в свете ее отзыва. Он также пытался найти единомышленников среди других сотрудников Госдепа.

Как утверждает источник издания, этому помешал непосредственно Помпео, который настаивал на том, что отставка Йованович была важна лично для президента США Дональда Трампа. Такого же мнения придерживались другие чиновники Госдепартамента.

Рикер должен был сегодня выступить перед членами Комитета по разведке Палаты представителей в рамках процедуры импичмента Трампа. Однако его появлению перед законодателями помешал Госдепартамент. В связи с этим Рикеру выслана повестка, обязывающая его явиться в профильный комитет для дачи показаний.

Напомним, 7 мая посла США в Украине Мари Йованович отозвали с должности. Она была послом США в Украине на протяжении трех лет.

Мари Йованович во время дачи показаний в Конгрессе заявила, что ее отзыв стал прямым результатом давления американского президента Дональда Трампа на Государственный департамент.

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