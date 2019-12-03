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Чиновник Госдепа США проведет переговоры в Киеве

Новости » Политика     03.12.2019 - 21:17
Чиновник Госдепа США проведет переговоры в Киеве
Фото: Филип Рикер (из открытых источников)

Рикер встретится с командой посольства США и украинскими должностными лицами

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер проведет переговоры в Киеве 4 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что темы переговоров и конкретный круг лиц, с которыми будет встречаться Рикер пока не известны.

"Посол Рикер встретится с командой посольства США и украинскими должностными лицами в Киеве", - говорится в сообщении.

Также после пребывания в Украине чиновник посетит Словакию и Италию.

Ранее РБК-Украина писало, что Маас отменил свой визит на Донбасс. Сначала глава МИД Германии должен был прилететь в Украину 18 ноября, но из-за плохих погодных условий, в частности, сильного тумана, визит был изменен.

Напомним, визит главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса в Украину состоялся в 18-19 ноября.

Ранее сообщалось, что саммит в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. В Офисе президента подтвердили данную информацию. По словам президента Владимира Зеленского, на "нормандской встрече" он будет договариваться о возврате наших территорий. Он отметил, что нужны реальные результаты в вопросе возвращения Донбасса.

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