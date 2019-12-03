Співробітник Держдепу США проведе переговори в Києві

Фото: Філіп Рікер (з відкритих джерел)

Рікер зустрінеться з командою посольства США та українськими посадовими особами

Виконувач обов’язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер проведе переговори в Києві 4 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що теми переговорів та конкретне коло осіб, з якими зустрічатиметься Рікер поки не відомі.

"Посол Рікер зустрінеться з командою посольства США та українськими посадовими особами в Києві", - йдеться у повідомленні.

Також після перебування в Україні високопосадовець відвідає Словаччину та Італію.

Раніше РБК-Україна писало, що Маас скасував свій візит на Донбас. Спочатку глава МЗС Німеччини повинен був прилетіти в Україну 18 листопада, але через погані погодних умов, зокрема, сильного туману, візит був змінений.

Нагадаємо, візит глави Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Мааса в Україну відбувся в 18-19 листопада.

Раніше повідомлялося, що саміт у нормандському форматі відбудеться 9 грудня в Парижі. В Офісі президента підтвердили дану інформацію. За словами президента Володимира Зеленського, на "нормандської зустрічі" він буде домовлятися про повернення наших територій. Він зазначив, що потрібні реальні результати в питанні повернення Донбасу.