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Співробітник Держдепу США проведе переговори в Києві

Новини » Політика     03.12.2019 - 21:17
Співробітник Держдепу США проведе переговори в Києві
Фото: Філіп Рікер (з відкритих джерел)

Рікер зустрінеться з командою посольства США та українськими посадовими особами

Виконувач обов’язків помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер проведе переговори в Києві 4 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що теми переговорів та конкретне коло осіб, з якими зустрічатиметься Рікер поки не відомі.

"Посол Рікер зустрінеться з командою посольства США та українськими посадовими особами в Києві", - йдеться у повідомленні.

Також після перебування в Україні високопосадовець відвідає Словаччину та Італію.

Раніше РБК-Україна писало, що Маас скасував свій візит на Донбас. Спочатку глава МЗС Німеччини повинен був прилетіти в Україну 18 листопада, але через погані погодних умов, зокрема, сильного туману, візит був змінений.

Нагадаємо, візит глави Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Мааса в Україну відбувся в 18-19 листопада.

Раніше повідомлялося, що саміт у нормандському форматі відбудеться 9 грудня в Парижі. В Офісі президента підтвердили дану інформацію. За словами президента Володимира Зеленського, на "нормандської зустрічі" він буде домовлятися про повернення наших територій. Він зазначив, що потрібні реальні результати в питанні повернення Донбасу.

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