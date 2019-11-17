Глава МИД Германии посетит Украину

Фото: Хайко Маас (flickr.com bankenverband)

Маас посетит Украину 18-19 ноября

Визит главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса в Украину состоится 18-19 ноября. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - сообщил дипломат.

Напомним, ранее Маас заявил, что договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса сейчас воплощаются и эту динамику планируют использовать. По его словам, в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные "предпосылки, которые все еще не были выполнены".

Саммит лидеров стран "нормандской четверки" планируется на 9 декабря и пройдет в Париже. Согласно заявлению Елисейского дворца, саммит в нормандском формате состоится в понедельник, 9 декабря 2019 года. В саммите примут руководители Франции, Германии, России и Украины.

Добавим, президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся.