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Глава МИД Германии отменил поездку на Донбасс

Новости » Политика     18.11.2019 - 21:20
Глава МИД Германии отменил поездку на Донбасс
Фото: Хайко Маас (flickr.com bankenverband)

Маас находится в Украине 18-19 ноября

Глава министерства иностранных дел Украины (МИД) Германии Хайко Маас отменил поездку на Донбасс из-за погодних условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что из-за погодных условий поездка Мааса на Донбасс не произойдет. Он полетит сразу в Киев, где обсудит с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Вадимом Пристайком саммит "нормандской четверки".

"Из-за сильного тумана 18 ноября в аэропорту Харькова отменили или задержали много рейсов", - говорится в сообщении.

Отметим, что планировался прилет Мааса вечером в понедельник в Харьков, а утром вторника вертолетом он должен был прибыть в район линии разграничения на Донбассе.

Напомним, визит главы Министерства иностранных дел Германии Хайко Мааса в Украине состоится 18-19 ноября.

Напомним, ранее Маас заявил, что договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса сейчас воплощаются и эту динамику планируют использовать. По его словам, в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные предпосылки, которые все еще не были выполнены.

Как сообщает РБК-Украина, саммит лидеров стран "нормандской четверки" планируется на 9 декабря и пройдет в Париже. Согласно заявлению Елисейского дворца, саммит в нормандском формате состоится в понедельник, 9 декабря 2019 года. В саммите примут руководители Франции, Германии, России и Украины.

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