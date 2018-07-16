Сотрудничество Украины с НАТО будет расширяться, - Порошенко

Главнокомандующий НАТО подтвердил поддержку Украины в расширении сотрудничества с Альянсом

Главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе подтвердил поддержку Украины и расширении сотрудничества с НАТО. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

По словам Порошенко, сегодня, 16 июля 2018 года, он вместе с министром обороны был на международных учениях "Си Бриз" на боевых американских кораблях шестого флота.

"Мы встречались с главнокомандующим сил НАТО в Европе. Мы получили четкую позицию, что НАТО вместе с Украиной, сотрудничество с НАТО будет расширяться", - сообщил Порошенко.

По его словам, за последние четыре года Украина очень приблизилась ко вступлению в Альянс.

"Я могу подтвердить, двери в НАТО для Украины открыты. Вступление в НАТО зависит только от нас. Мы решительными шагами за последние четыре года приблизились к вступлению, проведя очень важные реформы", - добавил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО признает Украину частью евроатлантического сообщества.