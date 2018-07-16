Співпраця України з НАТО буде розширюватись, - Порошенко

Головнокомандувач НАТО підтвердив підтримку Україні у розширенні співпраці з Альянсом

Головнокомандувач сил Північноатлантичного альянсу в Європі підтвердив підтримку України і розширенні співпраці з НАТО. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

За словами Порошенка, сьогодні, 16 липня 2018 року, він разом з міністром оборони був на міжнародних навчаннях "Сі Бриз" на бойових американських кораблях шостого флоту.

"Ми зустрічались з головнокомандувачем сил НАТО в Європі. Ми отримали чітку позицію, що НАТО разом з Україною, співпраця з НАТО буде розширюватись", - повідомив Порошенко.

За його словами, за останні чотири роки Україна дуже наблизилась до вступу в Альянс.

"Я можу підтвердити, двері в НАТО для України відкриті. Вступ в НАТО залежить лише від нас. Ми рішучими кроками за останні чотири роки наблизились до вступу, провівши надзвичайно важливі реформи", - додав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НАТО визнає Україну частиною євроатлантичної спільноти.