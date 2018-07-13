Украина в будущем имеет все шансы стать членом НАТО

НАТО признает Украину частью евроатлантического сообщества. Об этом на брифинге "Саммит НАТО-2018 и Украина" сообщил Алексей Генчев, начальник Управления по вопросам сотрудничества с НАТО Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, передает корреспондент "РБК-Украина".

Генчев отметил, что диалог между Украиной и НАТО в вопросе членства продолжается.

"Альянс определяет и признает Украину как часть евроатлантического сообщества. Процесс реформ является на первом месте в нашем государстве. Наша главная цель - безопасность нашего государства. Мы понимаем, что наш политический диалог должен продолжаться", - сказал он.

Генчев уверен, что Украина в будущем станет членом НАТО.

"Позитивным сигналом саммита для Украины является признание странами Альянса того, что Украина в будущем станет членом НАТО", - добавил он.

Отметим, что в НАТО подтвердили стремление Украины к членству в Альянсе.