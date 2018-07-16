Сотрудничество между Украиной и США усиливается, - Порошенко

Новости Политика 16.07.2018 - 15:28
Фото: Петр Порошенко на встрече с Кетрісом Скапаротті
Фото: Петр Порошенко на встрече с Кетрісом Скапаротті

Порошенко встретился с генералом США

Сотрудничество между Украиной и США усиливается. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Главнокомандующим Вооруженными Силами США в Европе Кетрисом Скапаротти, которая состоялась в рамках рабочей поездки президента в Одесскую область. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Порошенко отметил, что за последние четыре года сотрудничество между Украиной и США усиливается.

Также президент рассказал, что стратегической целью Украины является вступление в НАТО. Он также поблагодарил США за помощь украинскому государству.

Сотрудничество между Украиной и США усиливается, - Порошенко
Сотрудничество между Украиной и США усиливается, - Порошенко
Фото: рабочая встреча Порошенко в Одесской области
 
Порошенко также посетил американский штабной корабль Mount Whitney, который принимает участие в многонациональных учениях "Си Бриз – 2018
 

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что учения "Си Бриз 2018" способствуют достижению совместимости Военно-морских сил Украины с флотами стран-членов Североатлантического альянса.

Также Порошенко не исключает, что Российская Федерация может осуществить военные атаки на Мариуполь.

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Теги:  Одесса,  Порошенко Петр,  Соединенные Штаты Америки,  Украина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС