Сотрудничество между Украиной и США усиливается, - Порошенко
Порошенко встретился с генералом США
Сотрудничество между Украиной и США усиливается. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Главнокомандующим Вооруженными Силами США в Европе Кетрисом Скапаротти, которая состоялась в рамках рабочей поездки президента в Одесскую область. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
Порошенко отметил, что за последние четыре года сотрудничество между Украиной и США усиливается.
Также президент рассказал, что стратегической целью Украины является вступление в НАТО. Он также поблагодарил США за помощь украинскому государству.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что учения "Си Бриз 2018" способствуют достижению совместимости Военно-морских сил Украины с флотами стран-членов Североатлантического альянса.
Также Порошенко не исключает, что Российская Федерация может осуществить военные атаки на Мариуполь.