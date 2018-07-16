Сотрудничество между Украиной и США усиливается, - Порошенко

Порошенко встретился с генералом США

Сотрудничество между Украиной и США усиливается. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с Главнокомандующим Вооруженными Силами США в Европе Кетрисом Скапаротти, которая состоялась в рамках рабочей поездки президента в Одесскую область. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

Порошенко отметил, что за последние четыре года сотрудничество между Украиной и США усиливается.

Также президент рассказал, что стратегической целью Украины является вступление в НАТО. Он также поблагодарил США за помощь украинскому государству.

Фото: рабочая встреча Порошенко в Одесской области Порошенко также посетил американский штабной корабль Mount Whitney, который принимает участие в многонациональных учениях "Си Бриз – 2018

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что учения "Си Бриз 2018" способствуют достижению совместимости Военно-морских сил Украины с флотами стран-членов Североатлантического альянса.

Также Порошенко не исключает, что Российская Федерация может осуществить военные атаки на Мариуполь.