Співробітництво між Україною та США посилюється, - Порошенко

Новини Політика 16.07.2018 - 15:28
Фото: Петро Порошенко на зустрічі з Кетрісом Скапаротті
Фото: Петро Порошенко на зустрічі з Кетрісом Скапаротті

Порошенко зустрівся з генералом США

Співробітництво між Україною та США посилюється. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з Головнокомандувачем Збройними Силами США в Європі Кетрісом Скапаротті, яка відбулась у рамках робочої поїздки президента до Одеської області. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента.

Порошенко відмітив, що за останні чотири роки співробітництво між Україною та США посилюється.

Також президент розповів, що стратегічною метою України є вступ до НАТО. Він також подякував США за допомогу українській державі.

Співробітництво між Україною та США посилюється, - Порошенко
Співробітництво між Україною та США посилюється, - Порошенко
Фото: робоча зустріч Порошенка до Одеської області
 

Порошенко також відвідав американський штабний корабель Mount Whitney, який бере участь у багатонаціональних навчаннях "Сі Бриз – 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко заявив, що навчання "Сі Бриз 2018" сприяють досягненню сумісності Військово-морських сил України із флотами країн-членів Північноатлантичного альянсу. 

Також Порошенко не виключає, що Російска Федерація може здійснити військові атаки на Маріуполь.

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Теги:  Одеса,  Порошенко Петро,  Сполучені Штати Америки,  Україна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС