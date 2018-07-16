Порошенко не исключает военные атаки РФ на Мариуполь

РФ пытается заблокировать порты Украины в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко не исключает, что Российская Федерация может осуществить военные атаки на Мариуполь (Донецкая область). Об этом он заявил в ходе выступления перед началом многонациональных международных учений "Си Бриз-2018".

Так, по словам Порошенко, Россия значительно усилила морские группировки в Азовском море.

"Россияне начали осуществлять незаконную остановку, осмотр кораблей, которые направляются в азовские порты, как под украинским флагом, так и иностранными. Мы видим, что это делается, чтобы заблокировать порты Украины в Азовском море, осуществить эскалацию напряжения, не исключено, чтобы делать военные операции атаки на Мариуполь, где осуществляется экспорт продукции черной металлургии Украины, атаки на другие порты Азовского моря", - заявил он.

Кроме того, Порошенко заявил о важности боеготовности Военно-морских сил Украины и взаимосовместимости с партнерами - со странами-членами НАТО и союзниками по безопасности в Чорноморском регионе.

Вітаю учасників багатонаціональних навчань #SeaBreeze2018 – українських воїнів, які разом з військовослужбовцями з 19 країн-членів НАТО і партнерів на морі й під водою, на суходолі і в повітрі ефективно відпрацьовують морську операцію з безпеки у кризовому регіоні. Безумовно, такі спільні навчання, як #SeaBreeze2018, сприяють досягненню ВМС України сумісності із флотами держав-членів НАТО та відродженню військово-морського потенціалу нашої держави. Дякую нашим партнерам за чітку підтримку України у стримуванні російської агресії. Радий також вручити сертифікати на водолазну техніку та спорядження командувачу ВМС ЗСУ віце-адміралу Віктору Воронченку. Продовжуємо зміцнювати нашу армію! #НоваАрмія Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 16 липня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко назвал напряженной военно-стратегическую обстановку в Черноморском регионе.