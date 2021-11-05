Сотрудничал с РФ и передавал данные гостайны: разоблачен полковник ВСУ

Правоохранители разоблачили полковника ВСУ, командира одного из подразделений воинской части в Николаевской области, который сотрудничал с российскими военными. В частности, он передавал им данные государственной тайны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как установило следствие, военнослужащий имеет контакты с действующими военными ВС России и жителями временно оккупированного Крыма, которые причастны к деятельности российских спецслужб.

Кроме того, правоохранители установили, что полковник ВСУ имеет гражданство России.

Силовики провели обыски по месту его проживания, где обнаружили и изъяли: жесткие диски, флеш носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями тайных сведений.

Сейчас проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.

Решается вопрос о сообщении военному о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (gp.gov.ua)