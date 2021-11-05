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Сотрудничал с РФ и передавал данные гостайны: разоблачен полковник ВСУ

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Николаевская область, Пятница 05 ноября 2021 10:40
Сотрудничал с РФ и передавал данные гостайны: разоблачен полковник ВСУ Фото: разоблачен полковник ВСУ, сотрудничавший с военными РФ (gp.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители разоблачили полковника ВСУ, командира одного из подразделений воинской части в Николаевской области, который сотрудничал с российскими военными. В частности, он передавал им данные государственной тайны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как установило следствие, военнослужащий имеет контакты с действующими военными ВС России и жителями временно оккупированного Крыма, которые причастны к деятельности российских спецслужб.

Кроме того, правоохранители установили, что полковник ВСУ имеет гражданство России.

Силовики провели обыски по месту его проживания, где обнаружили и изъяли: жесткие диски, флеш носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями тайных сведений.

Сейчас проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению всех обстоятельств преступления.

Решается вопрос о сообщении военному о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (gp.gov.ua)

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