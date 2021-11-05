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Співпрацював з РФ і передавав дані держтаємниці: викрито полковника ЗСУ

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Миколаївська область, П'ятниця 05 листопада 2021 10:40
Співпрацював з РФ і передавав дані держтаємниці: викрито полковника ЗСУ Фото: викрито полковника ЗСУ, який співпрацював з військовими РФ (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці викрили полковника ЗСУ, командира одного з підрозділів військової частини у Миколаївській області, який співпрацював з російськими військовими. Зокрема, він передавав їм дані державної таємниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Як встановило слідство, військовослужбовець має контакти з діючими військовими ЗС Росії та мешканцями тимчасово окупованого Криму, які причетні до діяльності російських спецслужб.

Крім того, правоохоронці встановили, що полковник ЗСУ має громадянство Росії.

Силовики провели обшуки за місцем його проживання де виявили та вилучили: жорсткі диски, флеш носії, мобільні термінали, ноутбук, на яких зберігається інформація військового характеру, у тому числі з обмеженим доступом, а також документи та блокноти із записами таємних відомостей.

Наразі проводяться слідчі дії, вживаються заходи щодо встановлення всіх обставин злочину.

Вирішується питання щодо повідомлення військовому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (gp.gov.ua)

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