Сотрудничал с оккупантами. В Донецкой области экс-полицейскому объявили подозрение

Житель Мариупольского района Донецкой области, который ранее работал в полиции, перешел на сторону оккупантов. Ему объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Следователи установили, что 17 марта 2022 года российские оккупанты временно захватили населенные пункты в Мариупольском районе. Житель села Малоянисоль, который в декабре 2021 года был уволен из органов полиции, публично заявил о сотрудничестве с врагом. Он занял псевдодолжность в так называемом Мангушском РОВД МВД "ДНР".
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины. Коллаборанту было сообщено о подозрении. Злоумышленнику грозит наказание в виде тюремного заключения от 12 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, правоохранители задержали скандального пророссийского политического эксперта Глеба Ляшенка. Ему объявили подозрение в государственной измене.
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