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Співпрацював з окупантами. У Донецькій області екс-поліцейському оголосили підозру

Фото: у Донецькій області оголосили підозру колаборанту (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Мешканець Маріупольського району Донецької області, який раніше працював у поліції, перейшов на сторону окупантів. Йому оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідчі встановили, що 17 березня 2022 року російські окупанти тимчасово захопили населені пункти у Маріупольському районі. Мешканець села Малоянісоль, який у грудні 2021 року був звільнений з органів поліції, публічно заявив про співпрацю з ворогом. Він обійняв псевдопосаду у так званому Мангушському РВВС МВС "ДНР".

За даним фактом було відкрите кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 КК України. Колаборанту було повідомлено про підозру. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, правоохоронці затримали скандального проросійського політичного експерта Гліба Ляшенка. Йому оголосили підозру у державній зраді.

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Війна Росії проти УкраїниДонецька область