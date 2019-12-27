Сотня тысяч беженцев покинула Идлиб после авианалетов, - ООН

Иллюстративное фото (un.org)

В декабре более 235 тыс. мирных жителей покинули сирийскую провинцию из-за авиаударов

Организация Объединенных Наций (ООН) сообщает о сотнях тысяч беженцев после авианалетов на Идлиб (Сирия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой DW.

Сообщается, что более 235 тыс. мирных жителей покинули сирийскую провинцию из-за авиаударов в декабре.

"Свыше 235 тысяч мирных жителей покинули сирийскую провинцию Идлиб с 12 по 25 декабря из-за бомбардировок. Такие данные приведены в докладе Управления ООН по координации гуманитарной деятельности (OCHA) от 26 декабря. В частности, город Мааррет-эн-Нууман и окружающие его районы "практически пусты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, российские войска, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, нанесли авиаудары на северо-западе Сирии. Погибли по меньшей мере 10 человек, из них шестеро - дети. Авиаудар поразил школу в деревне Джубас в провинции Идлиб, где находились внутренние беженцы.

Напомним, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую тревогу в связи с эскалацией боевых действий на северо-западе Сирии, где, по сообщениям, ведутся обстрелы "коридоров" по которым мирные жители бегут в поисках безопасности. Он призвал стороны конфликта немедленно прекратить военную конфронтацию и дать возможность доставить гражданскому населению гуманитарную помощь.

Как сообщало РБК-Украина, в Сирии при авиаударе по городу Саракеб в провинции Идлиб погибли семь человек и более десяти человек получили ранения.