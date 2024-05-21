Сотні загарбників під виглядом цивільних рухаються до Луганської області, - ОСУВ "Хортиця"

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"На одному з напрямків ворог пересувається на цивільних автомобілях із Тульської області на територію Луганської. Кількість до 600 осіб", - заявив він.

Волошин зазначив, що їхньою метою є переміщення та комплектування резервів для здійснення подальших штурмових дій як у Донецькій, так і в Луганській областях.

Він додав, що військовий транспорт знищуються одразу, а цивільні - ні, тому російські загарбники і маскуються.