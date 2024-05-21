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Сотни захватчиков под видом гражданских движутся в Луганскую область, - ОСГВ "Хортица"

Вторник 21 мая 2024 14:18
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Сотни захватчиков под видом гражданских движутся в Луганскую область, - ОСГВ "Хортица" Фото: спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин (скрин)
Автор: Валерия Полищук

Сотни захватчиков из российской Тульской области под видом гражданских движутся в Луганскую область.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"На одном из направлений враг передвигается на гражданских автомобилях из Тульской области на территорию Луганской. Количество до 600 человек", - заявил он.

Волошин отметил, что их целью является перемещение и комплектование резервов для осуществления дальнейших штурмовых действий как в Донецкой, так и в Луганской областях.

Он добавил, что военный транспорт уничтожаются сразу, а гражданские - нет, поэтому российские захватчики и маскируются.

Ситуация на фронте

По информации Генерального штаба ВСУ, наиболее ожесточенные бои на 21 мая развернулись на Покровском направлении. Российские войска не прекращают попыток наступления в направлении населенных пунктов Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Северное и Нетайлово.

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