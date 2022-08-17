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Более сотни взрывов. РФ снова обстреляла приграничье Украины со своей территории

Фото: РФ снова обстреляла приграничье Украины (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Россия продолжает обстреливать приграничные районы Украины - Черниговскую и Харьковскую области. Всего за сутки произошли более 100 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Российские оккупационные войска обстреливают приграничье из ствольной артиллерии, минометов, автоматических пушек, САУ и гранатометов", - говорится в сообщении.

В частности, под вражеским огнем оказались 9 общин в Черниговской области и 1 община Харьковской области. В общей сложности насчитано более 100 взрывов.

"Огонь велся со стороны российских населенных пунктов Волфино, Теткино, Политотдельское, Комсомольское, Вязовое, Сподарюшино, Безымено", - добавляют пограничники.

Напомним, оккупанты почти ежедневно обстреливают приграничные территории Сумской, Харьковской и Черниговской области, используя артиллерию и минометы.

Как сообщалось, сегодня ночью в Одесской области слышали взрывы. Впоследствии стало известно, что по области вражеские войска нанесли ракетный удар. В результате попадания 2 ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары на одной из баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку.

При этом за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 44 100 военнослужащих.

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Черниговская областьХарьков