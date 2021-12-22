ru ua
Ср, 22 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Сотни военных РФ в Крыму тренировались "отражать нападения диверсантов"

Новина українською →
Крым, Среда 22 декабря 2021 14:48
Сотни военных РФ в Крыму тренировались "отражать нападения диверсантов" Фото: сотни военных РФ в Крыму тренировались "отражать нападения диверсантов" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Россия провела в оккупированном Крыму военные учения с использованием почти полусотни вооружения и техники, а также 200 солдат. Во время которых, в частности, они тренировались "отражать нападения диверсантов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В соединениях и воинских частях Черноморского флота (ЧФ), а также в армейском корпусе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Крыму, состоялись тренировки с дежурными подразделениями по отражению нападения диверсионных разведывательных групп на объекты военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Указано, что во время "боевой подготовки подразделения" военные якобы отработали сбор и прибытие в назначенный район, "отражение нападения диверсантов", блокирование их и "предотвращение захвата военных объектов".

"Всего в тренировках приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники", - добавляют в сообщении.


Напомним, недавно Россия провела танковые военные учения со стрельбами в Южном военном округе, что граничит с восточной границей Украины. Кроме того, они проходили и на территории временно оккупированного Крыма

Добавим, в конце ноября Россия провела в Черном море учения с участием 10 самолетов и боевых кораблей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым
NEWS
Новый год во время пандемии. Ученые спрогнозировали развитие COVID в начале 2022
Новый год во время пандемии. Ученые спрогнозировали развитие COVID в начале 2022
DAILY
Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать