Сотни военных РФ в Крыму тренировались "отражать нападения диверсантов"

Россия провела в оккупированном Крыму военные учения с использованием почти полусотни вооружения и техники, а также 200 солдат. Во время которых, в частности, они тренировались "отражать нападения диверсантов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В соединениях и воинских частях Черноморского флота (ЧФ), а также в армейском корпусе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Крыму, состоялись тренировки с дежурными подразделениями по отражению нападения диверсионных разведывательных групп на объекты военной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Указано, что во время "боевой подготовки подразделения" военные якобы отработали сбор и прибытие в назначенный район, "отражение нападения диверсантов", блокирование их и "предотвращение захвата военных объектов".

"Всего в тренировках приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники", - добавляют в сообщении.



