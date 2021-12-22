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Сотні військових РФ в Криму тренувалися "відбивати напади диверсантів"

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Крим, Середа 22 грудня 2021 14:48
Сотні військових РФ в Криму тренувалися "відбивати напади диверсантів" Фото: сотні військових РФ в Криму тренувалися "відбивати напади диверсантів" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Росія провела в окупованому Криму військові навчання із використанням майже півсотні озброєння та техніки, а також 200 солдатів. Під час яких, зокрема, вони тренувалися "відбивати напади диверсантів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони РФ.

"У з'єднаннях та військових частинах Чорноморського флоту (ЧФ), а також в армійському корпусі Південного військового округу (ПВО), дислокованому в Криму, відбулися тренування з черговими підрозділами щодо відбивання нападу диверсійних розвідувальних груп на об'єкти військової інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що під час "бойової підготовки підрозділу" військові нібито відпрацювали збір та прибуття до призначеного району, "відбиття нападу диверсантів", блокування їх та "запобігання захопленню військових об'єктів".

"Загалом у тренуваннях взяли участь понад 200 військовослужбовців, було залучено близько 50 одиниць озброєння та військової техніки", - додають у повідомленні.


Нагадаємо, нещодавно Росія провела танкові військові навчання зі стрільбами в Південному військовому окрузі, що межує зі східним кордоном України. Крім того, вони проходили й на території тимчасово окупованого Криму

Додамо, в кінці листопада Росія провела в Чорному морі навчання за участю 10 літаків і бойових кораблів.

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