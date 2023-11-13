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Росіяни масово здалися в полон на Таврійському напрямку

Фото: понад десяток російських окупантів вчора здалися в полон на Таврійському напрямку (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Протягом минулої доби, 12 листопада, наші воїни знищили 455 російських терористів на Таврійському напрямку. Понад десяток окупантів вчора здалися в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського в Телеграм.

Протягом доби ворог:

  • завдав 22 авіаудари;
  • провів 43 бойових зіткнення
  • здійснив 576 артобстрілів

Як зазначає Тарнавський, наразі українські воїни тримають оборону на Авдіївському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" протягом доби виконали 847 вогневих завдань. Водночас триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Втрати ворога:

  • 455 окупантів
  • 1 танк, 2 ББМ, 
  • 2 артсистеми, 
  • 3 БПЛА,
  • 2 склади боєприпасів

Крім того, було пошкоджено ще 7 одиниць військової техніки ворога.
 

Втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 13 листопада, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 312 550 військових.

Крім того, ЗСУ за минулу добу знищили 10 артсистеми, 5 танків і 2 дрони.

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Війна Росії проти України