Россияне массово сдались в плен на Таврическом направлении

За прошедшие сутки, 12 ноября, наши воины уничтожили 455 российских террористов на Таврическом направлении. Более десятка оккупантов вчера сдались в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского в Телеграм.

В течение суток враг: нанес 22 авиаудара;

провел 43 боевых столкновения

совершил 576 артобстрелов Как отмечает Тарнавский, украинские воины держат оборону на Авдеевском направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в течение суток выполнили 847 огневых задач. В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Потери врага: 455 оккупантов

1 танк, 2 ББМ,

2 артсистемы,

3 БПЛА,

2 склада боеприпасов Кроме того, было повреждено еще 7 единиц военной техники врага.