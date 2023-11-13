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Россияне массово сдались в плен на Таврическом направлении

Фото: более десятка российских окупантов вчера сдались в плен на Таврическом направлении (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

За прошедшие сутки, 12 ноября, наши воины уничтожили 455 российских террористов на Таврическом направлении. Более десятка оккупантов вчера сдались в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского в Телеграм.

В течение суток враг:

  • нанес 22 авиаудара;
  • провел 43 боевых столкновения
  • совершил 576 артобстрелов

Как отмечает Тарнавский, украинские воины держат оборону на Авдеевском направлении. Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в течение суток выполнили 847 огневых задач. В то же время продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Потери врага:

  • 455 оккупантов
  • 1 танк, 2 ББМ,
  • 2 артсистемы,
  • 3 БПЛА,
  • 2 склада боеприпасов

Кроме того, было повреждено еще 7 единиц военной техники врага.

Потери РФ в войне

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 13 ноября, составили 800 оккупантов, из общего потери российской армии с начала вторжения составляют 312 550 военных.

Кроме того, ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 10 артсистем, 5 танков и 2 дрона.

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Война России против Украины