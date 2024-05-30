Сотні українців із Норвегії можуть відправити додому: причини

Норвезький Директорат з питань імміграції (UDI) розпочав індивідуальний розгляд заяв українців, які не проживали в Україні на момент початку війни і тому не відповідають вимогам колективного захисту. Перші справи будуть завершені після літа.

"Новим є те, що ми починаємо з індивідуального розгляду справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації людини. Серед іншого, звідки вона приїхала", – заявила міністер юстиції та надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель.

Йдеться про 800-1000 людей, яким можуть наказати покинути Норвегію. Серед заяв на притулок, які розглядаються, 370 – від чоловіків призовного віку.

У міністерстві юстиції зауважують, що ризик бути відправленим на війну проти Росії не є підставою для проживання в Норвегії:

"Призов до строкової служби та служба у зв’язку з війною не є умовами, які є підставою для отримання притулку в Норвегії. Однак це має оцінюватися конкретно в кожному випадку", – пояснили у відомстві.

Зараз безпечними для життя, за оцінкою UDI, вважаються три області: Львівська, Волинська та Закарпатська.

Норвегія надає колективний захист понад 77 тисячам українців. Уряд вживає заходів, щоб знизити привабливість країни та скоротити потік нових біженців.