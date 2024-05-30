Сотни украинцев из Норвегии могут отправить домой: причины

Норвежский Директорат по вопросам иммиграции (UDI) приступил к индивидуальному рассмотрению заявлений украинцев, которые не проживали в Украине на момент начала войны и поэтому не отвечают требованиям коллективной защиты. Первые дела будут завершены после лета.

"Новым является то, что мы начинаем с индивидуального рассмотрения дел. Это делается путем оценки ситуации человека. Среди прочего, откуда он приехал", – заявила министер юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель.

Речь идет о 800-1000 людях, которым могут приказать покинуть Норвегию. Среди рассматриваемых заявлений на убежище, 370 – от мужчин призывного возраста.

В министерстве юстиции отмечают, что риск быть отправленным на войну против России не является основанием для проживания в Норвегии:

"Призыв на срочную службу и служба в связи с войной не являются условиями, которые являются основанием для получения убежища в Норвегии. Однако это должно оцениваться конкретно в каждом случае", – пояснили в ведомстве.

В настоящее время безопасными для жизни, по оценке UDI, считаются три области: Львовская, Волынская и Закарпатская.

Норвегия предоставляет коллективную защиту более 77 тысяч украинцев. Правительство принимает меры, чтобы снизить привлекательность страны и сократить поток новых беженцев.