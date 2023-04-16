Сотні тисяч людей знову вийшли на протести через судову реформу в Ізраїлі

В Ізраїлі спалахнула чергова хвиля протестів через плани уряду щодо реформування судової системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Time of Israel.
Жителі Ізраїлю більше трьох місяців влаштовують масові акції протесту через судову реформу в країні, яка включаючи передачу більшості суддівських призначень під контроль уряду та серйозне обмеження наглядових повноважень Високого суду правосуддя.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху на тлі мітингів "поставив на паузу" проведення судової реформи в країні, щоб дати можливість переговорів з опозицією, багато членів коаліції вказали, що реформа знову може бути піднята протягом кількох тижнів, якщо переговори проваляться.
Ввечері, 15 квітня ізраїльтяни влаштували чергову акцію протесту по всій країні. Організатори мітингу стверджують, що у ній взяли участь 400 тисяч осіб.
Раніше ми писали, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що не передавав Україні летального озброєння.
Нагадаємо, Нетаньяху розпорядився почати мобілізацію резерівстів в Ізраїлі.
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