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Сотни тысяч людей вновь вышли на протесты из-за судебной реформы в Израиле

Фото: массовые протесты в Израиле против судебной реформы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Израиле вспыхнула очередная волна протестов из-за планов правительства по реформированию судебной системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Time of Israel.

Жители Израиля более трех месяцев устраивают массовые акции протеста из-за судебной реформы в стране, которая включает передачу большинства судейских назначений под контроль правительства и серьезное ограничение надзорных полномочий Высокого суда правосудия.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на фоне митингов "поставил на паузу" проведение судебной реформы в стране, чтобы дать возможность переговорам с оппозицией, многие члены коалиции указали, что реформа снова может быть поднята в течение нескольких недель, если переговоры провалятся.

Вечером 15 апреля израильтяне устроили очередную акцию протеста по всей стране. Организаторы митинга утверждают, что в ней приняли участие 400 тысяч человек.

Ранее мы писали, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не передавал Украине летальное вооружение.

Напомним, Нетаньяху распорядился начать мобилизацию резервистов в Израиле.

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ИзраильСудебная реформаМитинг