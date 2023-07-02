Сотні тисяч доларів. В якому районі Києва житло найдорожче

Найдорожчий в Києві – Печерський район

Це один із найвідоміших та найбільш престижних районів міста. Багатьом давно відомо, що нерухомість (як комерційна, так і житлова) тут коштує набагато дорожче, ніж у всіх інших частинах столиці. Тут сконцентровано ділове та розважальне життя міста. Також цей район для проживання обирають бізнесмени та політики.

Фото: Ціни на вторинне житло на Печерську у порівнянні з іншими районами Києва (інфографіка РБК-Україна)

У Печерському районі в пішій доступності знаходяться основні культурні пам'ятки, престижні навчальні заклади, офіси, торговельні центри. Тут розташовано понад 600 об'єктів культурної спадщини та безліч пам'яток архітектури, у тому числі відомий Будинок із химерами архітектора Городецького, Маріїнський палац, Києво-Печерська лавра.

В цьому районі збереглося багато старих особняків із самобутньою архітектурою. На Печерську також можна знайти безліч цікавих закладів, преміальних ресторанів та клубів.

Фото: Будівля Національного Банку України (Wikipedia.org)

Мікрорайон Липки вважається центром політичного життя. Тут розташовані Офіс Президента, Національний банк України, Верховна Рада та інші урядові установи.

За даними аналітиків Lun.ua, нерухомість на Печерську коштує дорожче, ніж в інших районах міста, навіть розташованих у центрі Києва. Тут житло дорожче як в оренду, так і на продаж. Також тут здають і продають багато комерційних приміщень різних форматів і площ. І ціна на квадратні метри також вища.

Скільки коштує купити житло в цьому районі

Ціни на житло в Печерському районі вважаються найвищими в Києві вже багато років поспіль. 2023-й не є винятком: за даними Lun.ua, цей район посідає перше місце за вартістю квадратних метрів на первинці та на вторинці.

Середні ціни на квартири у Печерському районі станом на червень 2023 року середня ціна однокімнатної квартири в цьому районі на вторинці – 126 000 доларів. Для порівняння, середня ціна у Подільському районі – 57 000, а у Святошинському – 45 100.

Середня ціна на двокімнатні квартири на вторинному ринку у Печерському районі – 183 000 доларів, тоді як у Подільському – 80 000, а у Святошинському – 66 200.

Середня ціна на трикімнатні квартири на Печерську – 303 000 доларів, у Подільському – 113 800, а у Святошинському – 80 000 доларів.

Фото: Вартість житла на вторинному ринку в Печерському районі Києва (інфографіка РБК-Україна)

Ціни в новобудовах в цьому районі також високі. Наприклад, вартість квартири у преміальному комплексі Tetris Hall біля метро Олімпійська стартує від 247 тисяч доларів. У комплексі "Новопечерські Липки" – від 188 тисяч, а у ЖК Trayan Towers – від 268 тисяч доларів.

Фото: Приклади цін на новобудови у Печерському районі Києва (lun.ua)

Які ціни за оренду квартир у Печерському районі

Орендувати житло у Печерському районі також навряд чи можна за помірними цінами. Втім, багато залежить не тільки від розташування квартири в "багатому" районі, а й від стану самого житла та інших факторів. Ціни за оренду починаються з 7 тисяч гривень і можуть збільшуватися до безкінечності залежно від стану ремонту житла.

Однокімнатні: 7 000-30 000 грн на місяць;

Двокімнатні: 8 500-40 000 грн;

Трикімнатні: 20 000-70 000 грн.

Зверніть увагу. Орендувати квартиру преміум-класу на Печерську може коштувати ще дорожче. Наприклад, нам під час пошуку траплялися квартири, які здають за 100-150 тисяч гривень на місяць.

Фото: Приклади цін за оренду однокімнатних квартир в Печерському районі (скриншот з сайту flatfy.ua)

За Печерськом районом давно закріпилася репутація історичного та ділового центру столиці. Не дивно, що у респектабельному районі житло коштує найдорожче.

Цікаво, що при цьому Печерський є найменшим з усіх столичних районів. Його площа лише 27 квадратних кілометрів. Майже 18% району займають зелені зони: тут можна знайти 26 скверів та 7 мальовничих парків.