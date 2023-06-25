Ціни зростуть восени. Скільки зараз коштує орендувати квартиру в Києві

Ринок нерухомості в Україні хоч і переживає непрості часи, але квартири люди все ж активно орендують. Найактивніше цей процес відбувається у великих містах та у столиці. Попит на оренду житла в Києві продовжує зростати.

Від чого залежать ціни на квартири в Києві

Зазвичай ринок нерухомості активізується навесні та восени. Наприклад, ближче до вересня у столицю їдуть студенти, активно шукають квартири в оренду, і при підвищеному попиті ціни на житло можуть рости. Але під час війни багато змінилося. Важко прогнозувати, чи поїдуть студенти на навчальний рік, а багато жінок з дітьми виїхало за кордон.

Водночас до Києва стало їхати вимушені переселенці. До столиці їдуть і для професійної реалізації та роботи. Запас коштів на купівлю квартири є далеко не в усіх, тому більшість орендує житло.

Додатково попит на оренду квартир в Києві зросте ближче до осені, прогнозує ріелтор та голова Комітету з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр Бойко.



"Ринок нерухомості динамічний, на нього впливають різні фактори. Частина жителів великих міст, які вимушено виїхали за кордон через війну, повертатимуться ближче до осені. І тоді вже наприкінці цього літа ми побачимо ще активніше підвищення попиту в оренді", – каже він у розмові РБК-Україна.

Фото: В Києві великий вибір житла в оренду, і попит на нього зростатиме ближче до осені (Віталій Носач/РБК-Україна)

У сегменті новобудов, оренда на 1-, 2- та 3-кімнатні квартири в Києві зросли. За спостереженнями рієлтора, оренда протягом року подорожчала на 15-20%.

Скільки коштує орендувати квартиру в Києві

Ми проаналізували вартість квартир, які здають в оренду в Києві. Наводимо середні ціни по місту:

Однокімнатні: 6 400 гривень на місяць;

Двокімнатні: 10 400 гривень на місяць;

Трикімнатні: 14 000 гривень на місяць.

Зверніть увагу. Ціни залежать від багатьох факторів: близькості до центру міста та до метро, стану квартири (з ремонтом або стара радянська), в новобудові чи старому житловому фонді тощо. Наприклад, оренда 1-кімнатного житла в новобудові коштує від 10 тисяч гривень, тоді як на вторинному ринку – від 6 тисяч.

Ціни на житло по районах Києва

Традиційно найдешевше здають житло у Деснянському і Дарницькому районі, найдорожче – у Печерському та інших центральних районах міста.