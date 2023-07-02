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Сотни тысяч долларов. В каком районе Киева жилье самое дорогое

Фото: Квартиры в Печерском районе Киева (facebook.com/greenville.pechersk)
Автор: Катерина Гончарова

Киев официально делится на 10 районов, в каждом из которых квартиры продают по очень разным ценам. В нескольких районах жилье можно приобрести гораздо дешевле, а в других гораздо дороже.

РБК-Украина проанализировало объявления на сайтах и статистику цен на жилье и рассказывает, в каком районе Киева находится самая дорогая недвижимость.

Самый дорогой в Киеве – Печерский район

Это один из самых известных и престижных районов города. Многим давно известно, что недвижимость (как коммерческая, так и жилая) здесь стоит гораздо дороже, чем во всех остальных частях столицы. Здесь сконцентрирована деловая и развлекательная жизнь города. Также этот район для проживания выбирают бизнесмены и политики.

Фото: Цены на вторичное жилье на Печерске в сравнении с другими районами Киева (инфографика РБК-Украина)

В Печерском районе в пешей доступности находятся основные достопримечательности, престижные учебные заведения, офисы, торговые центры. Здесь расположено более 600 объектов культурного наследия и множество памятников архитектуры, в том числе известный Дом с химерами архитектора Городецкого, Мариинский дворец, Киево-Печерская лавра.

В этом районе сохранились многие старые особняки с самобытной архитектурой. На Печерске можно найти множество интересных заведений, премиальных ресторанов и клубов.

Фото: Здание Национального Банка Украины ( Wikipedia.org)

Микрорайон Липки считается центром политической жизни. Здесь расположены офис Президента, Национальный банк Украины, Верховная Рада и другие правительственные учреждения.

По данным аналитиков Lun.ua, недвижимость на Печерске стоит дороже, чем в других районах города, даже расположенных в центре Киева. Здесь жилье дороже как в аренду, так и на продажу. Также здесь сдают и продают много коммерческих помещений разных форматов и площадей. И цена на квадратные метры тоже выше.

Сколько стоит купить квартиру в этом районе?

Цены на жилье в Печерском районе считаются самыми высокими в Киеве уже много лет. 2023-й не стал исключением: по данным Lun.ua, этот район занимает первое место по стоимости квадратных метров на первичке и на вторичке.

Средние цены на квартиры в Печерском районе по состоянию на июнь 2023 средняя цена однокомнатной квартиры в этом районе на вторичке – 126 000 долларов. Для сравнения, средняя цена в Подольском районе – 57 000, а в Святошинском – 45 100.

Средняя цена на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке в Печерском районе – 183 000 долларов, в то время как в Подольском – 80 000, а в Святошинском – 66 200.

Средняя цена на трехкомнатные квартиры на Печерске – 303 000 долларов, в Подольском – 113 800, а в Святошинском – 80 000 долларов.

Фото: Стоимость жилья на вторичном рынке в Печерском районе Киева (инфографика РБК-Украина)

Цены в новостройках в этом районе также высокие. К примеру, стоимость квартиры в премиальном комплексе Tetris Hall возле метро Олимпийская стартует от 247 тысяч долларов. В комплексе "Новопечерские Липки" – от 188 тысяч, а в ЖК Trayan Towers – от 268 тысяч долларов.

Фото: Примеры цен на новостройки в Печерском районе Киева (lun.ua)

Какие цены на аренду квартир в Печерском районе

Арендовать жилье в Печерском районе тоже вряд ли можно по умеренным ценам. Впрочем, многое зависит не только от расположения квартиры в "богатом" районе, но и от состояния жилья и других факторов. Цены на аренду начинаются с 7 тысяч гривен и могут увеличиваться до бесконечности в зависимости от состояния ремонта жилья.

  • Однокомнатные: 7 000–30 000 грн в месяц;
  • Двухкомнатные: 8 500–40 000 грн;
  • Трехкомнатные: 20 000–70 000 грн.

Обратите внимание. Арендовать квартиру премиум-класса на Печерске может стоить еще дороже. К примеру, нам во время поиска попадались квартиры, которые сдают за 100-150 тысяч гривен в месяц.

Фото: Примеры цен на аренду однокомнатных квартир в Печерском районе (скриншот с сайта flatfy.ua)

За Печерским районом давно закрепилась репутация исторического и делового центра столицы. Неудивительно, что в респектабельном районе жилье стоит самое дорогое.

Интересно, что при этом Печерский – самый маленький из всех столичных районов. Его площадь всего 27 квадратных километров. Около 18% района занимают зеленые зоны: здесь можно найти 26 скверов и 7 живописных парков.

Напомним, купить жилье в Киеве в 2023 году дешевле 25 000 долларов практически нереально. Однако все же встречаются очень бюджетные предложения. Мы писали, сколько стоит и как выглядит самая дешевая квартира в Киеве.

Между тем, риелторы прогнозируют рост цен за аренду жилья в Киеве осенью. Стало известно сколько стоит арендовать квартиру в Киеве.

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КиевквартириЖильеПечерский район