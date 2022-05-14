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Сотни тел в рефрижераторах. Украина готова отдать России погибших оккупантов

Фото: Украина готова отдать России погибших оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине заявили о готовности вернуть России тела ее погибших оккупантов, которых нашли на полях боев. Сейчас они в вагонах-рефрижераторах в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу отдела военно-гражданского сотрудничества Украины Владимира Лямзина, которого цитирует Reuters.

"Согласно нормам международного гуманитарного права, а Украина их строго соблюдает, после завершения активной фазы конфликта стороны должны вернуть тела военных другой страны. Украина готова вернуть тела агрессору", - отметил Лямзин.

По его словам, украинская военная власть вчера загрузила тела российских оккупантов, которые были собраны после боев в Киевской и Черниговской областях, в вагоны-рефрижераторы.

Лямзин отметил, что в разных регионах Украины было несколько рефрижераторных вагонов, где хранились тела российских солдат, а в том поезде, где вели репортаж журналисты (на окраине Киева) лежит несколько сотен тел оккупантов, большинство из которых была привезена из Киевской области, некоторые из Черниговской области, а также некоторых других регионов.

Напомним, недавно катарский телеканал "Аль-Джазира" показал вагон-рефрижератор с телами убитых российских военных. На кадрах видны фрагменты формы, используемой армией РФ.

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