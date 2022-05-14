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Сотні тіл у рефрижераторах. Україна готова віддати Росії загиблих окупантів

Фото: Україна готова віддати Росії загиблих окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні заявили про готовність повернути Росії тіла її загиблих окупантів, яких знайшли на полях боїв. Зараз вони в вагонах-рефрижераторах в Київський області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу відділу військово-цивільної співпраці України Володимира Лямзіна, якого цитує Reuters.

"Згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, а Україна їх суворо дотримується, після завершення активної фази конфлікту сторони мають повернути тіла військових іншої країни. Україна готова повернути тіла агресору", - зазначив Лямзін.

За його словами, що українська військова влада вчора завантажила тіла російських окупантів, які були зібрані після боїв у Київській та Чернігівській областях, у вагони-рефрижератори.

Лямзін зазначив, що у різних регіонах України було кілька рефрижераторних вагонів, де зберігалися тіла російських солдатів, а в тому потягу, де вели репортаж журналісти (на околиці Києва) лежить кілька сотень тіл окупантів, більшість з яких була привезена з Київської області, деякі з Чернігівської області, а також деяких інших регіонів.

Нагадаємо, нещодавно катарський телеканал "Аль-Джазіра" показав вагон-рефрижератор з тілами вбитих російських військових. На кадрах видно фрагменти форми, яка використовується армією РФ.

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