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Сотни силовиков и авиация: состоялись масштабные учения МВД в Ровенской области

Автор: Мария Кучерявец

В селе Городище (Ровенская область) состоялись масштабные учения органов системы МВД. Участие приняли более 300 правоохранителей, также были привлечены 65 единиц спецтехники и 5 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД.

"Сегодня, 13 июля, в с. Городище Ровенского района, состоялись тактико-специальные учения подразделений МВД - спасателей, полицейских, гвардейцев и пограничников",- говорится в сообщении.

Как отметил министр внутренних дел Арсен Аваков, такие учения позволяют нарабатывать компетентность в сложных ситуациях

"Комплексные учения, в которых принимали участие 300 человек, показали слаженность действий личного состава в ликвидации любых чрезвычайных ситуаций. Когда приходит беда, мы должны быть готовы",- сказал Аваков.

По его словам, подобные учения уже проводились в июне в Сумской и Харьковской областях.

Кроме этого, министр анонсировал еще одни специальные тренировки, которые состоятся осенью.

Как сообщили в ведомстве, правоохранители отработали несколько учебных вопросов, а именно:

  • устранение результатов катастрофы воздушного судна, десантирования парашютистов и аэромедицинскую эвакуацию;
  • преодоление последствий ДТП с последующим пожаром и взрывом на территории АЗС;
  • проведения спецоперации по задержанию особо опасных вооруженных преступников;
  • ликвидацию утечки аммиака из железнодорожной цистерны в результате ДТП на железнодорожном переезде;
  • деблокирование пострадавших при ликвидации ДТП.

Фото: состоялись масштабные учения МВД в Ровенской области (mvs.gov.ua)

Отметим, один из вертолетов, участвующих в учениях, срочно транспортировал ребенка, получившего тяжелые огнестрельные ранения, из Житомирской области в Киевскую больницу.

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