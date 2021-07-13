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Сотні силовиків та авіація: відбулися масштабні навчання МВС у Рівненській області

Автор: Марія Кучерявець

У селі Городище (Рівненська область) відбулися масштабні навчання органів системи МВС. Участь взяли понад 300 правоохоронців, також було залучено 65 одиниць спецтехніки та 5 гелікоптерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МВС.

"Сьогодні, 13 липня, у с. Городище Рівненського району, відбулися тактико-спеціальні навчання підрозділів МВС - рятувальників, поліцейських, гвардійців та прикордонників", - йдеться у повідомленні.

Як наголосив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, такі навчання дозволяють напрацьовувати компетентність у найскладніших ситуаціях

"Комплексні навчання, в яких брали участь 300 осіб, показали злагодженість дій особового складу в ліквідації будь-яких надзвичайних ситуацій. Коли приходить біда, ми повинні бути готові", - сказав Аваков.

За його словами, подібні навчання вже проводились в червні у Сумській та Харківській областях.

Крім цього, міністр анонсував ще одні спеціальні тренування, які відбудуться восени.

Як повідомили у відомстві, правоохоронці відпрацювали декілька навчальних питань, а саме:

  • усунення результатів катастрофи повітряного судна, десантування парашутистів та аеромедичну евакуацію;
  • подолання наслідків ДТП з подальшою пожежею та вибухом на території АЗС;
  • проведення спецоперації по затриманню особливо небезпечних озброєних злочинців;
  • ліквідацію витоку аміаку із залізничної цистерни внаслідок ДТП на залізничному переїзді;
  • деблокування постраждалих при ліквідації ДТП.

Фото: відбулися масштабні навчання МВС у Рівненській області (mvs.gov.ua)

Зазначимо, один із вертольотів, що брав участь в навчаннях, терміново транспортував дитину, яка отримала важкі вогнепальні поранення, з Житомирської області до Київської лікарні.

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Міністерство внутрішніх справ Україниучения