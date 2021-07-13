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Раненого под Житомиром ребенка вертолетом доставили в больницу Киева

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Киев, Вторник 13 июля 2021 14:50
Раненого под Житомиром ребенка вертолетом доставили в больницу Киева Фото: раненого под Житомиром ребенка доставили в Киев (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Получивший тяжелые огнестрельные ранения ребенок перевезен из Новоград-Волынского (Житомирская область) в столичную клинику. Девятилетнего мальчика в сопровождении двух врачей-анестизиологов доставили в Киев вертолетом ГСЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр МВД Украины.

"Сегодня, 13 июля, с помощью вертолета Системы авиационной безопасности МВД, 9-летнего жителя. Новоград-Волынского с тяжелым огнестрельным ранением транспортировали в столицу", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что борьбу за ребенка жизнь продолжат медики Национальной детской специализированной больницы Минздрава Украины "Охматдет".

Транспортировка ребенка осуществлялась с помощью реанимационного автомобиля скорой помощи, который доставил его на стадион "Авангард". Оттуда его забрал вертолет специального авиационного отряда ГСЧС Украины.

Фото: раненого под Житомиром ребенка доставили в Киев (mvs.gov.ua)

Напомним, вчера, 12 июля, в результате стрельбы 9-летний ребенок получил сквозное огнестрельное ранение спины. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.

Во вторник, 13 июля, стрелка задержала полиция. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения.

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