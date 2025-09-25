ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сотні росіян паралізував страх: у Шереметьєво зіткнулися два пасажирські літаки

Москва, Четвер 25 вересня 2025 00:36
UA EN RU
Сотні росіян паралізував страх: у Шереметьєво зіткнулися два пасажирські літаки Ілюстративне фото: аеропорт Шереметьєво (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У московському аеропорту Шереметьєво зіткнулися на злітно‑посадковій смузі два пасажирські літаки - Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії "Россия" та Airbus A330 Hainan Airlines.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рос ЗМІ.

У московському аеропорту Шереметьєво помилка екіпажу ледь не призвела до людської трагедії.

Так, під час руління по злітно-посадковій смузі було зачеплено хвіст літака авіакомпанії "Россия" Sukhoi Superjet 100 (FV6097/SU6097), який мав летіти до Пулково (Санкт‑Петербург).

Однак через інцидент з літаком іноземної авіакомпанії - Airbus A330 Hainan Airlines, який готувався до вильоту в Пекін (HU7986), рейс до Санкт-Петербурга затримався майже на три години.

На щастя, пасажири та екіпаж обох літаків не постраждали, а обидва борти отримали незначні пошкодження.

Спочатку у соцмережах з’явилася інформація про технічні несправності на борту Sukhoi Superjet 100. Однак пізніше стало відомо, що справжньою причиною затримки рейсу стала людська помилка екіпажу, яка ледь не призвела до серйозної аварії.

Відправлення рейсу до Санкт‑Петербурга було перенесене з 20:30 на 23:20.

Представники аеропорту та авіакомпаній поки не робили офіційних заяв щодо інциденту та заходів безпеки. Подальша інформація щодо причин інциденту та заходів безпеки очікується найближчим часом.

Зазначимо, що останній значний інцидент за участю Sukhoi Superjet 100 стався 5 травня 2019 року, коли літак авіакомпанії "Аерофлот" зазнав аварії під час посадки в аеропорту Шереметьєво. Тоді загинули 41 особа, і літак отримав серйозні пошкодження. Розслідування причин катастрофи проводилося Міждержавним авіаційним комітетом (МАК).

Нагадаємо, що в аеропортах Росії тепер систематично можна спостерігати хаос. Наприклад, нещодавно у зв'язку з атакою невідомих дронів лише в Москві та Пітері скасували майже 100 рейсів, а ще сотні були перенесені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Авіакатастрофа
Новини
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
"У нас немає товстих ракет для парадів". Зеленський звинуватив Росію в гонці озброєння
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"