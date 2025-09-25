Сотні росіян паралізував страх: у Шереметьєво зіткнулися два пасажирські літаки

У московському аеропорту Шереметьєво зіткнулися на злітно‑посадковій смузі два пасажирські літаки - Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії "Россия" та Airbus A330 Hainan Airlines.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рос ЗМІ.

У московському аеропорту Шереметьєво помилка екіпажу ледь не призвела до людської трагедії.

Так, під час руління по злітно-посадковій смузі було зачеплено хвіст літака авіакомпанії "Россия" Sukhoi Superjet 100 (FV6097/SU6097), який мав летіти до Пулково (Санкт‑Петербург).

Однак через інцидент з літаком іноземної авіакомпанії - Airbus A330 Hainan Airlines, який готувався до вильоту в Пекін (HU7986), рейс до Санкт-Петербурга затримався майже на три години.

На щастя, пасажири та екіпаж обох літаків не постраждали, а обидва борти отримали незначні пошкодження.

Спочатку у соцмережах з’явилася інформація про технічні несправності на борту Sukhoi Superjet 100. Однак пізніше стало відомо, що справжньою причиною затримки рейсу стала людська помилка екіпажу, яка ледь не призвела до серйозної аварії.

Відправлення рейсу до Санкт‑Петербурга було перенесене з 20:30 на 23:20.

Представники аеропорту та авіакомпаній поки не робили офіційних заяв щодо інциденту та заходів безпеки. Подальша інформація щодо причин інциденту та заходів безпеки очікується найближчим часом.

Зазначимо, що останній значний інцидент за участю Sukhoi Superjet 100 стався 5 травня 2019 року, коли літак авіакомпанії "Аерофлот" зазнав аварії під час посадки в аеропорту Шереметьєво. Тоді загинули 41 особа, і літак отримав серйозні пошкодження. Розслідування причин катастрофи проводилося Міждержавним авіаційним комітетом (МАК).