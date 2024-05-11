Сотні протестувальників намагаються штурмувати німецький завод Tesla: в чому причина

Сотні протестувальників намагалися взяти штурмом завод з виробництва електромобілів. Люди виступають проти розширення заводу Tesla в Грюнхайде, поблизу Берліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними організаційної групи Disrupt Tesla, у протесті взяли участь близько 800 людей, які стверджують, що розширення завдасть шкоди навколишньому середовищу.

Відтоді, як компанія відкрила завод у березні 2022 року, Tesla викликала сильну негативну реакцію, а пізніше оголосила про плани розширитися в сусідньому лісі, щоб збільшити свої виробничі потужності.

У лютому місто, де розташована фабрика, проголосувало проти планів. Однак той референдум не мав жодних зобов'язальних прав.

Відтоді протестувальники розмістилися в таборі неподалік на знак протесту. Цей же об’єкт був закритий на тиждень у березні після того, як підозрюваний підпал знеструмив його.

Наразі відомо, що щонайменше одного протестувальника вже було затримано.