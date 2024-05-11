Сотни протестующих пытаются штурмовать немецкий завод Tesla: в чем причина
Сотни протестующих пытались взять штурмом завод по производству электромобилей. Люди выступают против расширения завода Tesla в Грюнхайде, близ Берлина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По данным организационной группы Disrupt Tesla, в протесте приняли участие около 800 человек, которые утверждают, что расширение нанесет вред окружающей среде.
С тех пор, как компания открыла завод в марте 2022 года, Tesla вызвала сильную негативную реакцию, а позже объявила о планах расшириться в соседнем лесу, чтобы увеличить свои производственные мощности.
В феврале город, где расположена фабрика, проголосовал против планов. Однако тот референдум не имел никаких обязывающих прав.
С тех пор протестующие разместились в лагере неподалеку в знак протеста. Этот же объект был закрыт на неделю в марте после того, как подозреваемый поджог обесточил его.
Известно, что по меньшей мере один протестующий уже был задержан.
Напомним, ранее мы писали, что Tesla отзовет почти 4 тысячи Cybertrucks по всему миру из-за технической неисправности.
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