Сотни протестующих пытаются штурмовать немецкий завод Tesla: в чем причина

Сотни протестующих пытались взять штурмом завод по производству электромобилей. Люди выступают против расширения завода Tesla в Грюнхайде, близ Берлина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным организационной группы Disrupt Tesla, в протесте приняли участие около 800 человек, которые утверждают, что расширение нанесет вред окружающей среде.

С тех пор, как компания открыла завод в марте 2022 года, Tesla вызвала сильную негативную реакцию, а позже объявила о планах расшириться в соседнем лесу, чтобы увеличить свои производственные мощности.

В феврале город, где расположена фабрика, проголосовал против планов. Однако тот референдум не имел никаких обязывающих прав.

С тех пор протестующие разместились в лагере неподалеку в знак протеста. Этот же объект был закрыт на неделю в марте после того, как подозреваемый поджог обесточил его.