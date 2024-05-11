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Сотни протестующих пытаются штурмовать немецкий завод Tesla: в чем причина

Украина, Суббота 11 мая 2024 17:31
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Сотни протестующих пытаются штурмовать немецкий завод Tesla: в чем причина Фото: Сотни протестующих пытаются штурмовать Tesla (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сотни протестующих пытались взять штурмом завод по производству электромобилей. Люди выступают против расширения завода Tesla в Грюнхайде, близ Берлина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным организационной группы Disrupt Tesla, в протесте приняли участие около 800 человек, которые утверждают, что расширение нанесет вред окружающей среде.

С тех пор, как компания открыла завод в марте 2022 года, Tesla вызвала сильную негативную реакцию, а позже объявила о планах расшириться в соседнем лесу, чтобы увеличить свои производственные мощности.

В феврале город, где расположена фабрика, проголосовал против планов. Однако тот референдум не имел никаких обязывающих прав.

С тех пор протестующие разместились в лагере неподалеку в знак протеста. Этот же объект был закрыт на неделю в марте после того, как подозреваемый поджог обесточил его.

Известно, что по меньшей мере один протестующий уже был задержан.

Напомним, ранее мы писали, что Tesla отзовет почти 4 тысячи Cybertrucks по всему миру из-за технической неисправности.

Кроме того, мы писали, что американская автостроительная компания Tesla подала в суд на индийский тезку за копирование торговой марки.

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