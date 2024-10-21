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Сотні порушень. Зеленський пообіцяв "кадрові реакції" на корупцію в МСЕК

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні відреагують на випадки корупції у роботі центрів медико-соціальної експертизи. Зокрема, очікуються кадрові перестановки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, сьогодні було проведено підготовчі наради перед засіданням Ради нацбезпеки та оборони України.

"Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системні, і кадрові, і процесуальні реагування", - додав Зеленський.

Скандали у роботі МСЕК

Нагадаємо, нещодавно керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу спіймали на корупційній схемі. Вона "продавала" чоловікам статус інвалідності, щоб вони могли виїхати з України.

При цьому у жінки та її родичів під час обшуків виявили мільйони доларів готівкою.

Після цього прокурорів Хмельницької обласної прокуратури запідозрили, що вони незаконно оформили собі статус інвалідності, скориставшись своїми зв'язками з МСЕК.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський пообіцяв розібрати таке питання на засіданні РНБО.

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