Сотні порушень. Зеленський пообіцяв "кадрові реакції" на корупцію в МСЕК

Скандали у роботі МСЕК

Нагадаємо, нещодавно керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу спіймали на корупційній схемі. Вона "продавала" чоловікам статус інвалідності, щоб вони могли виїхати з України.

При цьому у жінки та її родичів під час обшуків виявили мільйони доларів готівкою.

Після цього прокурорів Хмельницької обласної прокуратури запідозрили, що вони незаконно оформили собі статус інвалідності, скориставшись своїми зв'язками з МСЕК.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський пообіцяв розібрати таке питання на засіданні РНБО.

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