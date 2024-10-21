Сотни нарушений. Зеленский пообещал "кадровые реакции" на коррупцию в МСЭК

Скандалы в работе МСЭК

Напомним, недавно руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу поймали на коррупционной схеме. Она "продавала" мужчинам статус инвалидности, чтобы они могли выехать из Украины.

При этом у женщины и ее родственников во время обысков обнаружили миллионы долларов наличкой.

После этого прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры заподозрили в том, что они незаконно оформили себе статус инвалидности, воспользовавшись своими связями с МСЭК.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобрать такой вопрос на заседании СНБО.

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