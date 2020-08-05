Более сотни погибших и многомиллиардный ущерб: какая сейчас ситуация в Бейруте

В Бейруте в результате взрыва погибли по меньшей мере 100 человек. В Минздраве страны заявили, что ущерб от последствий взрыва в Бейруте усугубляется распространением коронавируса.

Об этом сообщает Aljazeera.

Среди пострадавших и погибших украинцев нет

В эфире телеканала "Украина 24" посол Украины в Ливане Игорь Осташ рассказал, что среди погибших и пострадавших от взрыва в Бейруте украинцев нет. Впрочем, есть некоторые семьи, у которых серьезно пострадало имущество, в том числе дома. Также они получили незначительные травмы, но несерьезные.

"Мы постоянно в контакте с украинской общиной в Ливане. Есть желание Украины помочь пострадавшим. Пока идет речь только о помощи в восстановлении домов", - рассказал он.

Посольство пытается разыскать информацию о двух украинских судах, которые были на территории порта.

"Есть только информация, что сильно пострадал корабль ООН. Что касается наших кораблей, информации нет", - добавил посол.

Ущерб от взрыва

Министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что ситуация в стране катастрофична в полном смысле слова. Взрыв разрушил четыре столичные больницы, из-за чего находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявил о гибели десяти спасателей, работавших на месте взрыва в порту. По его словам, ущерб от взрыва составил от 3 млрд до 5 млрд долларов.

Какие причины взрыва

Точные причины взрыва пока не установлены, однако президент Ливана Мишель Аун сообщил, что на складе в порту хранилось 2750 тонн нитрата аммония - это вещество может использоваться для подрывных работ, а также в качестве азотного удобрения.

Вещество хранилось в порту в течение шести лет без соблюдения необходимых мер безопасности.

Кроме того, появилась еще одна версия взрыва - его якобы мог устроить Израиль. Однако, министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази заявил, что его страна не имеет никакого отношения к взрыву в Ливане.

Россия

Аммиачная селитра, сдетонировавшая накануне в порту Бейрута, хранилась на складе в ожидании утилизации с 2014 года - тогда ее конфисковали с зашедшего в порт судна Rhosus. Российские СМИ установили, что груз принадлежал российскому бизнесмену Игорю Гречушкину.

Что произошло

В Бейруте во вторник, 4 августа, прогремел мощный взрыв в порту. Этот взрыв сравнили с ядерным ударом по Хиросиме и Нагасаки. После него вспыхнул пожар. По последним данным, погибли около 100 человек и 4 тысячи пострадали.

Сейсмологи Иордании заявили, что взрыв был равнозначным мощному землетрясению - силой 4,5 балла по шкале Рихтера.

Отметим, пока нет информации о пострадавших украинцах в результате взрыва в Бейруте.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что два судна из Украины могли пострадать в результате взрыва.