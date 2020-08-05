Більше сотні загиблих і багатомільярдні збитки: яка зараз ситуація в Бейруті

У Бейруті в результаті вибуху загинули щонайменше 100 осіб. У МОЗ країни заявили, що збиток від наслідків вибуху в Бейруті посилюється поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Aljazeera.

Серед постраждалих і загиблих немає українців

В ефірі телеканалу "Україна 24" посол України в Лівані Ігор Осташ розповів, що серед загиблих і постраждалих від вибуху в Бейруті українців немає. Втім, є деякі родини, у яких серйозно постраждало майно, зокрема будинки. Також вони отримали незначні травми, але несерйозні.

"Ми постійно в контакті з української громадою в Лівані. Є бажання України допомогти постраждалим. Поки що йде мова тільки про допомогу у відновленні будинків", - розповів він.

Посольство намагається розшукати інформацію про два українських судна, які були на території порту.

"Є тільки інформація, що сильно постраждав корабель ООН. Щодо наших кораблів інформації немає", - додав посол.

Збиток від вибуху

Міністра охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан заявив, що ситуація в країні катастрофічна в повному розумінні слова. Вибух зруйнував чотири столичні лікарні, через що пацієнтів, які в них знаходились, довелося розмістити в інших госпіталях.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив про загибель десяти рятувальників, які працювали на місці вибуху в порту. За його словами, збитки від вибуху склав від 3 млрд до 5 млрд доларів.

Які причини вибуху

Точні причини вибуху поки не встановлені, проте президент Лівану Мішель Аун повідомив, що на складі в порту зберігалося 2750 тонн нітрату амонію - ця речовина може використовуватися для підривних робіт, а також в якості азотного добрива.

Речовина зберігалася в порту протягом шести років без дотримання необхідних заходів безпеки.

Крім того, з'явилася ще одна версія вибуху - його нібито міг влаштувати Ізраїль. Однак, міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі заявив, що його країна не має ніякого відношення до вибуху в Лівані.

Росія

Аміачна селітра, яка здетонувала напередодні в порту Бейрута, зберігалася на складі в очікуванні утилізації з 2014 року - тоді її конфіскували з судна Rhosus. Російські ЗМІ встановили, що вантаж належав російському бізнесменові Ігорю Гречушкіну.

Що сталося

У Бейруті у вівторок, 4 серпня, прогримів потужний вибух в порту. Цей вибух порівняли з ядерним ударом по Хіросімі і Нагасакі. Після нього спалахнула пожежа. За останніми даними, загинули близько 100 осіб і 4 тисячі постраждали.

Сейсмологи Йорданії заявили, що вибух був рівнозначним потужному землетрусу - силою 4,5 бала за шкалою Ріхтера.

Відзначимо, поки немає інформації про постраждалих українців в результаті вибуху в Бейруті.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що два судна з України могли постраждати в результаті вибуху.